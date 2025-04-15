Antalya'da devrilen traktörde 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde bahçesinde ilaçlama yaparken traktörü devrilen 71 yaşındaki Hüseyin İşlek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bucakköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, traktörün altında kalan İşlek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:04

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Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hüseyin İşlek'in (71) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Bucakköy Mahallesi'ndeki bahçesinde ilaçlama yaparken devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan İşlek, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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