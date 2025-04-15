Annesiyle tartışan genç evini ateşe verdi: Ben yalnız mı kalacağım?

Antalya'nın Serik ilçesinde, annesiyle tartışan Samet Ö. (25), öfkesine yenik düşerek evini ateşe verdi. Merkez Mahallesi'nde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında mutfakta hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:41

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Antalya'nın Serik ilçesinde annesiyle tartışan kişi evini ateşe verdi.

Merkez Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın üçüncü katında yangın çıktı. Dumanı fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin mutfak kısmında hasar oluştu.

Evde yaşayan Samet Ö'nün (25), annesiyle tartıştığı, annesinin evden ayrılmasının ardından önce evdeki eşyalara satırla zarar verdiği ve sonra mutfakta yangın çıkardığı öğrenildi.

Samet Ö, polis tarafından gözaltına alındı.

Mahalle sakinlerinden Ebubekir Burunsuz, gazetecilere, Samet Ö. ile annesinin tartıştığını, sonrasında böyle bir olayın yaşandığını söyledi. Samet Ö'nün annesi evden çıktıktan sonra evdeki eşyaları kırdığını anlatan Burunsuz, "Samet Ö, annesi evden ayrılınca 'Ben yalnız mı kalacağım?' diyerek evdeki eşyaları kırmaya başladı. Daha sonra öfkesini alamayınca evi yakmış. Evden dumanlar çıktığını gördük, itfaiyeye haber verdik." diye konuştu.

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