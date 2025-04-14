Su gideri borusundan 7 yavru köpek çıktı! İtfaiye ekipleri kurtardı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, su gideri borusuna sıkışan 7 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bahçelievler Mahallesi’nde, vatandaşların duyduğu köpek sesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, borunun çevresini açarak yavruları çıkardı. Yavru köpekler, sağlık kontrolleri ve bakımları için hayvan barınağına gönderildi.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 10:54

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Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri, su gideri borusuna sıkışan köpek yavrularını kurtardı. Borudan 7 yavrunun çıkması dikkat çekti.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, istinat duvarının altından geçen gider su borusunda köpek sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, borunun çevresini açarak yavru köpekleri bulunduğu yerden çıkardı. Borunun olduğu yerden 7 tane yavru çıktı.

Yavru köpekler, bölgeden alınarak hem sağlık kontrolleri hem de bakımları için hayvan barınağına gönderildi.

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