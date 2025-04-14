Kayseri'de kayganlaşan yol kaza getirdi: Yaralılar var

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü devrildi. Ardından, yurt dışı plakalı bir otomobil devrilen minibüse çarptı. Olayda yaralanan ya da can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 10:59

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Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü devrildi. Bir başka otomobil ise devrilen minibüse çarptı.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAYDI

Kaza, saat 07.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan E.G. idaresindeki 38 S 018 plakalı servis minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bu sırada yurt dışı plakalı olan ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir otomobilde servis minibüsüne çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralı ya da can kaybı olmazken, araçlarda hasar oluştu.

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