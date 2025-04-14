Yaşam

Mardin'de motosikletin otomobil ile tıra çarptığı kaza kamerada

Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletin önce otomobile, ardından tıra çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 2 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Mardin'de motosikletin otomobil ile tıra çarptığı kaza kamerada

Edinilen bilgilere göre, Beyazsu yolu mevkiinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, önce ani fren yapan otomobile, ardından tıra çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MOTOSİKLETİN OTOMOBİL İLE TIRA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.