Mardin'de motosikletin otomobil ile tıra çarptığı kaza kamerada

Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletin önce otomobile, ardından tıra çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 14:21

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Edinilen bilgilere göre, Beyazsu yolu mevkiinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, önce ani fren yapan otomobile, ardından tıra çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.