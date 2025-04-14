Yaşam

Bolu'da tavuk döner dükkanında yangın paniği

Bolu'da tavuk döner dükkanında çıkan yangın personel tarafından söndürülürken, itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Bolu'da tavuk döner dükkanında yangın paniği

Yangın, saat 12.00 sıralarında PTT Caddesi üzerindeki bir dönerci dükkanında meydana geldi.

TAVUK DÖNER DÜKKANINDA YANGIN PANİĞİ

Edinilen bilgiye göre, iş yerinin mutfak kısmındaki fritözden çıkan yangını fark eden çalışanlar alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, iş yerinde duman tahliyesi gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.