Yaşam

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Kayseri'de bir fabrikada çıkan kavgada bıçaklanan 2 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Sabah saatlerinde iddiaya göre Organize Sanayi Bölgesi 24. cadde üzerinde bulunan Ergül Mobilya önünde tartışma çıktı.

KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada H.Ç. (42) ile Y.A. (31) bıçaklandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan H.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.