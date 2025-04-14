2 aylık bebeğiyle yaptıkları 'pes' dedirtti! Sivas'ta tepki çeken olay! Anne gözaltına alındı

Sivas'ta yaşanan bir olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Yeni doğum yapmış olan Fatma T. isimli bir kadın, 2 aylık bebeğini teşhir ederek cinsel içerikli videolar paylaştı. Ekipler ihbar üzerine harekete geçerken, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü şüpheliyi gözaltına aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise bebeği devlet korumasına aldı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 13:20

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Sivas kent merkezinde yaşayan Fatma T., sosyal medya platformlarını adeta bir kazanç kapısına çevirdi. İddiaya göre, iki ay önce dünyaya gelen erkek bebeğini teşhir eden genç kadın, cinsel içerikli videolar ve fotoğraflar paylaştı. İBAN numarasıyla 5 bin TL karşılığında müstehcen içerikler satan Fatma T.'nin paylaşımları, duyarlı vatandaşlar tarafından ihbar edildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ihbar üzerine hemen harekete geçti. Fatma T.'nin adresini tespit eden polis, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bebeğiyle sosyal medyaya paylaştığı videolar infial yarattı. (A Haber arşiv) BEBEK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, bebeğin ve annenin mahrem görüntülerini paylaşan Fatma T.'ye karşı hızlı bir şekilde aksiyon aldı. İki aylık bebek, devlet koruması altına alınarak güvenli bir ortama yerleştirildi. Bakanlık, çocuğun fiziksel ve psikolojik sağlığını korumak için gerekli tüm adımları attığını duyurdu.