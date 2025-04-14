İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Tam 880 kilogram ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Başakşehir’de düzenlenen operasyonda 880 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda 777 paket halinde skunk türü uyuşturucu bulunurken, biri yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 08:45

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Başakşehir'de 880 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu Başakşehir'de 2 araç ve 1 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 777 paket halinde 880 kilogram skunk ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, biri yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

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