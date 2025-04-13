Yaşam

Yoldan karşıya geçerken otomobilin çarpığı adam hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Yoldan karşıya geçerken otomobilin çarpığı adam hayatını kaybetti

Gemlik Çevre Yolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kamil Baki'ye (73) seyir halinde olan bir otomobil çarptı.

OTOMOBİLİN ÇARPIĞI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın şiddetiyle metrelerce havaya fırlayan Baki, asfalt zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kamil Baki'yi ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kaza anı yol üzerinde bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.