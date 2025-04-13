İlk kirazın kilosu 3 bin 500 TL'den satıldı

Kuzey Yarımkürenin ilk kirazı Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde hasat edildi. Hasadın başlaması nedeniyle her sene sembolik olarak düzenlenen açık artırmada ilk kirazın kilosu 3 bin 500 TL'den satıldı.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 12:25

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Mikroklima iklimi dolayısıyla Kuzey Yarımkürenin ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde erkenci kirazların hasadı başladı. Kiraz bahçelerinde tatlı telaş yaşanırken hasadın başlaması dolayısıyla sembolik olarak Sancaklıbozköy Kiraz Pazarında açık artırma yapıldı. Sancaklıbozköy'den Recep Ateş, Celil Görmez, İrfan Coşkuner ve Sancaklıiğdecik Mahallesinden üretici Yusuf Bakar'ın topladığı toplam 50 kilogram kirazın kilosu 3 bin 500 TL ile en yüksek fiyatı veren Barış Akay adlı tüccar tarafından alındı.

"İLK HASAT HAYIRLI OLSUN"

Hasat öncesi bir açıklama yapan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, "Manisa bölgemizde, 16 ilçemizde ve Türkiye genelinde bazı illerde beklenmedik bir don olayıyla karşı karşıya kaldık. Tüm çiftçilerimize buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Bunun yanında Manisa, Şehzadeler ilçemizin Sancaklıbozköy Mahallesi'nde ilk kiraz hasadımıza da yapmış bulunuyoruz. Burada tabii bir yandan sevindirici, bir yandan soğuklardan dolayı çiftçimizin mağduriyeti de var ama burada ilk hasadı yapmamız da, bu güzellik de bizleri memnun ediyor. Bu hasadın tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli, bol kazançlar dilerim. Kazasız, belasız inşallah bir sezon dilerim." dedi.

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