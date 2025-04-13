Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında hayatını kaybeden Hamarat'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı

Üsküdar'da komşular arasında 'Evimin önüne çöp attın' iddiasıyla başlayan tartışmada hayatını kaybeden Kenan Hamarat’ın cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 17:09

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Olay dün Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Kenan Hamarat ile komşusu arasında çöp atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Hamarat, kendisini takip ettiği öne sürülen kişi tarafından girdiği restoranda bıçaklandı. Hamarat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kenan Hamarat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasında kaçan şüpheli bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Şüpheli E.K. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince gözaltına alındı. Hamaratın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Hayatını kaybeden Kenan Hamarat'ın amcası Sami Hamarat, "Kenan öyle efendi esnaf bir adam. İşinde gücünde sakin sabah işte, akşam evinde olan bir kişidir. Yani olayın tam net olarak ne olduğunu da bilmiyoruz. Yeni bir ev almıştı, oraya taşınmıştı. Komşusuyla galiba bir bisiklet meselesi varmış, bilmiyoruz tam net olarak. Ufak bir tartışma çıkmış üç gün önce, sonra çocuğu evden almış, 'Seninle biraz konuşalım' diye. Bu da çıkmış yani. Ne bilsin? Sonra da bunlar gelmişler, konuşmuşlar. Aradan ne geçmişse, çocuğu orada bir restoranın içinde bıçaklamış. Zaten orada da 50 kişi var. İnsanlık diye bir şey kalmamış. Orada bir tane 'Yapma' diyen de olmamış. Yani tutan da olmamış. Çocuğu orada o şekilde bıçaklamış. 7-8 tane bıçakla çocuk orada vefat ediyor. Yani hayatta kimsenin etlisine sütlüsüne Kenan karışmaz. Şok olduk biz de. İki çocuğu da yetim kaldı" dedi.

Olayda hayatını kaybeden Kenan Hamarat'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Hamarat'ın, Üsküdar'daki Valide Atik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.