Yaşam

Kocaeli'de akaryakıt dolum tesisinde tatbikat korkuttu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir akaryakıt tesisinden yükselen alevler vatandaşları korkuttu. Olayın tatbikat olduğu anlaşılınca vatandaşlar rahat nefes aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Kocaeli'de akaryakıt dolum tesisinde tatbikat korkuttu

Olay, 14.00 sıralarında Güney mahallesinde bulunan Opet'e ait dolum tesisinde meydana geldi.

AKARYAKIT DOLUM TESİSİNDE TATBİKAT KORKUTTU

Tesisten dumanların ve alevin yükseldiğini gören vatandaşlar acil çağrı merkezine haber verdi. Ancak olayın tatbikat olduğu anlaşılınca vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Alevlerin tatbikat sebebiyle planlı olarak yakıldığı öğrenilirken, Körfez'in üzerini siyah duman kapladı.