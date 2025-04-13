Yaşam

Siirt'te karda mahsur kalan yolcular kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan minibüsteki yolcular kurtarıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Siirt'te karda mahsur kalan yolcular kurtarıldı

Gece geç saatlerde aniden bastıran kar yağışı, Pervari Geçittepe grup köy yolunu kapattı. Pervari ilçesine bağlı Söğütönü köyüne gitmekte olan bir yolcu minibüsü, Geçittepe yolunda kara saplanarak mahsur kaldı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen İl Özel İdare Karla Mücadele ekipleri, minibüs ve içinde bulunan 13 kişiyi kurtararak köylerine ulaşmalarını sağladı.

KARDA MAHSUR KALAN YOLCULAR KURTARILDI

Bölgede karla mücadele çalışmaları devam edildiği öğrenildi.