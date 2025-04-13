Siirt'te karda mahsur kalan yolcular kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan minibüsteki yolcular kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 13:18

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Gece geç saatlerde aniden bastıran kar yağışı, Pervari Geçittepe grup köy yolunu kapattı. Pervari ilçesine bağlı Söğütönü köyüne gitmekte olan bir yolcu minibüsü, Geçittepe yolunda kara saplanarak mahsur kaldı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen İl Özel İdare Karla Mücadele ekipleri, minibüs ve içinde bulunan 13 kişiyi kurtararak köylerine ulaşmalarını sağladı.

Bölgede karla mücadele çalışmaları devam edildiği öğrenildi.