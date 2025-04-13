Kayseri'deki tarihi camiden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında

Kayseri'de tarihi camiden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 13:51

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Melikgazi ilçesindeki tarihi Cami Kebir'e gelen H.G. (28), yardım için toplanan çelik kasadaki paraları alma girişiminde bulundu. Kasayı demir çubukla açmaya çalışan zanlı, güvenlik görevlisi F.T'nin gelmesiyle bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Görevlinin bir süre tartıştığı ve yakalamaya çalıştığı şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kaçan zanlıyı Cumhuriyet Meydanı'nda yakaladı. Gözaltına alınan H.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan tarihi camiye gelen şüphelinin, yardım için toplanan paraların bulunduğu çelik kasayı demir çubukla açmaya çalışması ve durumu fark eden güvenlik görevlisi F.T'nin müdahalesi ile olay yerinden kaçması caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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