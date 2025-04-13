Midelerinden 10 parça halinde uyuşturucu çıkan şüpheliler tutuklandı
Bingöl'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda midelerinde 10 parça halinde 113 gram metamfetamin tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapmak üzere kente otobüsle geldiği bilgisine ulaşılan 2 şüpheli gözaltına alındı.
113 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin hastanede yapılan muayenelerinde, midelerinde toplamda 10 parça halinde 113 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin midelerindeki uyuşturucu paketleri, hastanede yapılan işlemle çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.