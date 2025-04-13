Başkent'te nefes kesen kovalamaca: Çıkan arbedede polis memuru yaralandı

Giriş Tarihi: 13.04.2025 04:09

Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde devriye görevini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, Ufuktepe Bademlik Yolu istikametine kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Şüpheli aracı takibe alan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa süreli kovalamacanın ardından aracı kıstırarak bir kişiyi yakaladı. Araçtan kaçan diğer şüpheli ise Erdinç Caddesi üzerinde kovalamaca sonucu gözaltına alındı.