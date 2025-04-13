Başkent'te nefes kesen kovalamaca: Çıkan arbedede polis memuru yaralandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde dur ihtarına uymayan 2 şüpheliler ve polis ekipleri tarafından dakikalarca kovalamaca yaşandı. Şüpheliler ekiplerce kıskıvrak yakalanırken, polis memuru çıkan arbede yaralandı. Polis memurunun kaval kemiğinde kırık olduğu tespit edilirken, şüphelilerin birinin birçok suçtan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde devriye görevini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, Ufuktepe Bademlik Yolu istikametine kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Şüpheli aracı takibe alan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa süreli kovalamacanın ardından aracı kıstırarak bir kişiyi yakaladı. Araçtan kaçan diğer şüpheli ise Erdinç Caddesi üzerinde kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI OLDUĞU BELİRLENDİ
Yapılan kimlik sorgusunda yakalanan şüphelilerden adının S.B. olduğu belirlenen kişinin, 'alkollü araç kullanmak', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
1 POLİSİN BACAĞI KIRILDI
Öte yandan, yakalama sırasında şüpheliler polise direndi. Yaşanan arbede sırasında 1 polis memurunun kaval kemiğinin kırıldığı ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.