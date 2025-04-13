Karla kaplı ağaç tüneli büyülüyor: Bartın ile Karabük arasında kartpostallık manzara

Bartın ile Karabük arasında uzanan ve iki tarafı ağaçlarla çevrili olan yol, kışın karla kaplanınca masalsı bir manzaraya büründü. Bahçecik ile Ovacuma köyleri arasındaki bu 9 kilometrelik güzergâh, İrlanda’daki Dark Hedges, Japonya’daki Wisteria ve Madagaskar’daki Baobab gibi dünyaca ünlü ağaç tünellerini aratmıyor.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 10:23

Paylaş



ABONE OL

Bartın ile Karabük arasında, iki tarafı ve üstü ağaçlarla sarılı olan, 'Ağaç tünel yol' olarak bilinen kara yolundaki ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria, Madagaskar'daki Baobab ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgi odağı oldu.

AĞAÇ TÜNELLERİ ARATMIYOR

Safranbolu'daki tarih ve Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında adeta köprü görevini üstlenen, iki tarafı ağaçlarla sarılı olan kara yolu, Madagaskar'daki Baobab, İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmıyor. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1'inci derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel yol, 2019'da da bakanlık tarafından 'Korunması gereken özel alan' ilan edildi.

HERKESİ HAYRAN BIRAKIYOR

Bartın-Karabük yolundaki ağaç tünel yol, ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkisindeki sağlı sollu ağaçların yolun üzerini kapatmasıyla oluşan manzara, ilkbaharda açan yaprakları üzerine yağan kar ile birlikte bölgeyi ziyaret edenlerin ilgi odağı oldu. Sürücüler, karla kaplı ağaçların arasında keyifle yolculuk yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN