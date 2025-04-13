İncirliova'da pehlivan boğalar arenaya çıktı

İncirliova Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen Geleneksel Boğa Güreşleri etkinliğinde arenaya çıkan pehlivan boğaların mücadeleleri nefesleri kesti.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 15:04

Paylaş



ABONE OL

Yüze yakın boğanın farklı dallardaki kupalar için arenada karşı karşıya geldiği mücadeleler boğa güreşi tutkunlarınca ilgi ile izlendi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte pehlivan boğalar hünerlerini sergiledi. Çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe ilçe protokolü de katıldı. AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu, MHP İncirliova İlçe Başkanı Ercan Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Korucu, Polat Tanrıkulu, Çetin Bayatlı, İlçe Jandarma Komutanı Müslim Güçtekin ile birlikte etkinliğe katılan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Güreşleri izlemek için alandaki yerlerini alan vatandaşları tek tek dolaşan Başkan Kaya ile vatandaşlar arasında sıcak diyaloglar yaşandı. Başkan Kaya'ya sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Boğa güreşlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, "Boğa güreşleri ülkemizin pek çok yerinde sevilen, sıkı takipçileri bulunan, Ege'nin ve Efeler Diyarı Aydınımızın köklü geleneklerinden biri. Bizler de bu kültürü yaşamak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için düzenlenen bu güzel etkinlikte vatandaşlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyor, tüm boğacılarımıza hatasız, kazasız güzel güreşler diliyorum. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kültürlerin yaşaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN