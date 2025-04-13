Bodrum'a denizden 1874 turist

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'a, 'Marella Discovery - 2' kruvaziyeri 1874 turist getirdi. Kente gelen turistler tarihi noktaları gezerken, sıcak havanın tadını çıkardı.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 15:03

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Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a sezonun 3'üncü yolcu gemisi Bahamalar bayraklı 264 metre uzunluğundaki Marella Discovery - 2, saat 08.00'da 'tan geldi. Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan gelen yolcu gemisi Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Gemide ağırlıklı olarak İngiliz olmak üzere 1874 yolcu ile 739 personel bulunduğu belirtildi. Gemiden inen turistlerin bir bölümü ilçedeki tarihi noktaları ziyaret ederken bazıları da sıcak ve güneşli havanın tadını yürüyüş yaparak ve kumsalda uzanarak çıkardı.

Marella Discovery - 2'nin, saat 18.00'de Heraklion Limanı'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacağı bildirildi.