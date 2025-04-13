Hindistan'da havai fişek tesisindeki patlamanın ardından çıkan yangında 8 kişi öldü

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletindeki bir havai fişek üretim tesisinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 15:45

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The Times of India gazetesinin haberine göre, Andhra Pradesh eyaletinin Visakhapatnam kentindeki havai fişek üretim tesisinde patlama meydana geldi. Bölge sakinleri, tesisteki havai fişeklerin patlaması üzerine çıkan yangının binayı dakikalar içinde sardığını belirtti. Yetkililer, ilk belirlemelere göre yangın sırasında tesiste bulunan 15 kişiden 8'inin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını aktardı. Yaralıların durumunun ağır olduğunu aktaran yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Hindistan'ın Gucarat eyaletindeki bir havai fişek depolama tesisinde 1 Nisan'da meydana gelen patlamada 21 kişi yaşamını yitirmişti.

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