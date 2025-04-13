Avcılar'da otopark görevlisine çarpan minibüsün sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bir iş yerinin önünde bekleyen otopark görevlisine çarptı. Yaralanan otopark görevlisi binanın içine düşerken, minibüs sürücüsü aracını bırakarak kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 15:44

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Olay dün saat 22.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bir iş yerinin kapısının önünde bekleyen otopark görevlisine ve park halindeki araca çarptı. Kaza nedeniyle çıkan sesi duyarak dışarı çıkan iş yeri çalışanları, yaralanan otopark görevlisini görerek yardım etmek istedi. bu sırada minibüs sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan otopark görevlisi ambulansla hastaneye kaldırılırken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.