Doğu Akdeniz'de fırtına beklentisi: Meteoroloji'den uyarı geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’in batısında (Anamur-Silifke arası) yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu. Etkisini salı sabahı yitirmesi öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in batısında fırtına beklendiğini bildirdi.
Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in batısında (Anamur-Silifke arası) etkili olacak fırtınanın, salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.