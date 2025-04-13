Antalya'da karbonmonoksit faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya’nın Kaş ilçesi Ova Mahallesi’nde sobadan sızan karbonmonoksit gazı, aynı aileden 3 kişinin ölümüne yol açtı. Bir süredir haber alınamayan ailenin yakınları, eve geldiklerinde Fatma, Zeynep ve Emir Kağan Arat’ı hareketsiz halde buldu.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 16:22

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Antalya'nın Kaş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ova Mahallesi Çolaklar Sokak'taki evde yaşayan aileden bir süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde aile bireylerini hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, Fatma, Zeynep ve Emir Kağan Arat'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi ise Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

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