Şırnak'ta hafif ticari araç alev alev yandı

ŞIrnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari araç, seyir halindeyken alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 14:10

Paylaş



ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Havuzlu köyü yolunda meydana geldi. Cizre'den Havuzlu Köyü istikametinde seyir halinde olan Ferhat Ö. idaresindeki 73 AC 852 plakalı hafif ticari plakalı aracın ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurdu. Alevler büyüyerek aracı kaplarken, sürücü yangına yangın tüpü ile müdahale ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN