İstanbul'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

İstanbul'da, inşaat şantiyelerinden ve park halindeki tırlardan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 zanlı tutuklandı.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 14:09

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Büyükçekmece, Esenyurt ve Arnavutköy'de 6 tır ve 2 inşaat şantiyesinde hırsızlık yapılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin çalıntı plaka takılmış minibüsle olay yerine geldiklerini ve çaldıkları malzemeyi araca yükleyip kaçtıklarını belirledi.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.A. (40), S.K. (25), S.A. (29), S.Ç. (45) ve T.K. (24) İstanbul ve Tekirdağ'da yapılan operasyonla gözaltına aldı. Şüpheli A.A'nın (34) ise cezaevinde olduğu ve 51 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Yakalanan 5 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Bu şüphelilerin de çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin karıştığı hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.