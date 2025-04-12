Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu; 22 gözaltı

Şanlıurfa'da jandarmanın silah kaçakçılığına yönelik, dron destekli operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:28

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozova, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron destekli baskınlarda, tarlada taşların altına gizlenmiş ve evdeki çamaşır sepetinin içerisinde suikast silahı olarak bilinen 1 makineli tabanca, 8 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda şarjör ve 2 bin 671 farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma, 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.