İnegöl'de, tek katlı evde çıkan yangın havadan görüntülendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, o anlar havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:35

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Yangın, saat 10.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırtsal Çeltikçi Mahallesi'nde, yalnız yaşayan Gülten Yaşar (83)'a ait tek katlı evde meydana geldi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimsenin olmadığı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, evde hasar meydana geldi.

Havdan görüntülenen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.