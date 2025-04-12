Kars ve Ardahan'da kar etkisini sürdürüyor!
Kars ile Ardahan'da dün (11 Nisan Cuma) başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Kars'ta sağanağın ardından etkisini sürdüren kar nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı. Susuz ilçesine bağlı köyler, kar yağışıyla ilkbaharda tekrar beyaza büründü.
Sarıkamış ilçesi de aralıklarla yağan kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı.
Vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
İlçede angutların karlı arazide yiyecek araması da görüntülendi.
Vatandaşlardan Hacı Sarı, "Baharı beklerken kış geri geldi. Gece başlayan kar, sabaha kadar 10 santimetreyi buldu." dedi.
ARDAHAN
Ardahan'da kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Posof kara yolu Ilgar Dağı mevkisinde bazı tırlar yolda kaldı.
Kars-Ardahan kara yolu Sakaltutan mevkisinde de ulaşımda aksama yaşanıyor.