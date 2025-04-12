Bahçelievler'de tartışma sırasında yolu kapatan 2 minibüs şoförüne para cezası

Bahçelievler'de, yolcu alımı nedeniyle çıkan tartışmada yolu kapattığı tespit edilen 2 minibüsün şoförüne 3 bin 972'şer lira para cezası kesildi.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 15:06

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Alınan bilgiye göre, 8 Nisan'da, Çobançeşme mevkisi D-100 kara yolunda Edirne istikametindeki yan yolda seyreden 34 M 5340 ile 34 M 1510 plakalı minibüsün sürücüleri arasında yolcu alma konusunda tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler, araçlarıyla yolu kapatıp kavga etmeye başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti. Kimlikleri tespit edilen M.F.B. ile S.E yakalanıp polis merkezine götürüldü. İfadesi alınıp serbest bırakılan 2 sürücüye 3 bin 972'şer lira para cezası kesildi.

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