Hattat Necmeddin Okyay vefat yıl dönümünde anıldı!

Hat sanatının duayen isimlerinden Mehmed Necmeddin Okyay, vefatının 49. yılında düzenlenen bir dizi etkinlikle yad edildi.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 10:00

Paylaş



ABONE OL

Sanatçının öğrencilerinden Prof. Dr. Uğur Derman, Üsküdar'da Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte AA muhabirine açıklamada bulunarak, Okyay'ın nadir yetişen bir insan olduğunu dile getirdi.

Okyay'ın çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunun altını çizen Uğur Derman, "Necmeddin Okyay hepimiz için çok kıymetli bir değerdi. İnsanlar genel olarak bir ya da iki alanda uzman olabilir fakat kendisi küçük yaşından beri dini ilimlerden sanata kadar çok farklı alanlarda emek verdi. Necmeddin Okyay, hiçbir anını boş geçirmeden 93 yıl yaşayan büyük bir sanatkardı. Hastanedeki son görüşmemizde kendisine afiyetini sorduğumda bana, 'Ölmeye çalışıyorum.' demişti. Çalışmak hocanın her haline sirayet etmişti. Kendisini rahmetle anıyorum." dedi.

Prof. Dr. Çiçek Derman da Okyay'ın kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Kendisi hepimizin büyüğüydü. Çok mübarek bir zattı. Necmeddin Okyay'ı bahçeli evimizde güller açtığı zaman ağırlamak, bizim için çok büyük bir bahtiyarlıktı. Onun sevdiği dostlarını da evimize davet ederdik. O günler evimizde bir bayram sevinci gibiydi. Evine gidemeyenler hocamızı bizde görmeye gelirlerdi. Bütün bunları yaşatan Rabbimize şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

"OKYAY'IN DEĞERİNİ GÜNÜMÜZE TAŞIMAYI AMAÇLIYORUZ"

Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hamdi Kocakaya, 2014'te hizmete giren okulda, farklı alanlarda çeşitli projelere imza attıklarını kaydetti.

Hat, tezhip ve ebru gibi geleneksel sanatlarda da öğrencilerin yararlanacağı projeler gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirten Kocakaya, şunları aktardı:

"Bugün gerçekleştireceğimiz etkinliğimiz de başta geleneksel sanatlar olmak üzere, yaptığımız faaliyetlerin bir yansımasıdır. Merhum hattat, hafız, ebruzen, kısacası çok yönlü duayen bir sanatçımız olan Necmeddin Okyay'ı bugün yapacağımız etkinlerle anıyoruz. Necmeddin Bey'in hayatını hocalarımız ve öğrencilerimizle sahneye taşıyacağız. Bunun yanı sıra üstadın yazdığı meşkleri rika yazısıyla öğrencilerimiz yeniden yazdı. Yine hocamızın ebrularını öğrencilerimiz tekrar çalışarak yeniden meşk etti. Bu eserlerden oluşan sergimizi de etkinlik kapsamında açacağız. Bu etkinliklerle Necmeddin Okyay gibi üstadı öğrencilerimize tanıtmayı ve Okyay'ın değerini günümüze taşımayı amaçlıyoruz."

"BİR HATTATIN HAYATI NİÇİN YAŞADIKLARIYLA, ANILARIYLA GÖRSEL OLARAK SAHNELENMİYOR Kİ?"

Öğrencilerin sahnelediği "Gök Kubbemizin Parlayan Yıldızı Necmettin Okyay" oyununu yazıp yöneten Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Feride Kıran da Okyay'ın hezarfen olarak kabul edilen çok yönlü bir sanatçı olduğunu söyledi.

Okyay'ın birbirini tekrar eden etkinliklerle anıldığına dikkati çeken Kıran, "Biz bir duayen olan üstadımızı farklı bir şekilde ele almak istedik. Bu kadar çok yönlü bir insanı niye sahneye taşımıyoruz diye düşündük. Bir hattatın hayatı yaşadıklarıyla, anılarıyla niçin görsel olarak sahnelenmiyor ki? Bu fikirden yola çıkarak bu değerli üstadın hayatını, öğrencilerimizle tiyatro sahnesine taşıdık." dedi.

Kıran, oyunu yazma sürecinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Bu süreçte Üsküdar'a dair farklı kaynaklar okudum. Özellikle Ahmet Yüksel Özemre'nin eserleri benim için çok kıymetliydi. Yanı sıra Süheyl Ünver, Uğur Derman, Çiçek Derman gibi isimlerin Okyay'la ilgili yazdıklarına da bakma fırsatım oldu. Okyay'ın hayatını okudukça ona karşı hayranlığım arttı. Okudukça boynumun büküldüğünü, bu derya karşısında aciz kaldığımı hissettim. Okyay, tıpkı Süheyl Ünver, Mustafa Düzgünman gibi, tarih ve medeniyetin müşahhas hale geldiği çok önemli bir örnek. Yapmamız gereken bu insanların hayatlarını, sadece kitaplar arasından kalmaktan kurtarmak ve yeni nesille tanıştırmaktır."

"OKYAY BİRÇOK ALANDA UZMAN VE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR İNSAN"

Görsel Sanatlar Zümre Başkanı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Eda Şimşek ise okulun hüsnü hat öğrencileri tarafından Necmeddin Okyay'ın hatırasını yad etmek için açılan sergiye ilişkin bilgi verdi.

Okul olarak geleneksel sanatları öğrencilere aktarmayı misyon edindiklerine dikkati çeken Şimşek, "Biz geleneksel sanatları öğreten bir proje okuluyuz. Necmeddin Okyay da bu alanın çok önemli isimlerinin başında geliyor. Onun hayatıyla ilgili bir tiyatroyu bugün öğrencilerimiz sahneleyecek. Bununla birlikte onun kıymetli eserlerini de insanlara tekrar hatırlatmak istedik ve bu sergiyi hazırladık." şeklinde konuştu.

Şimşek, Okyay'ın hezarfen olarak bilindiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okyay birçok alanda uzman ve bizim için çok önemli bir insan. Özellikle ebru alanında hiç denenmemiş çiçek ebrusunu ortaya koyan bir sanatçımız. Biz de bu değerli üstadın eserlerini öğrencilerimizle yeniden yapmak istedik. Böyle kıymetli bir ismi ne kadar anlatsak da bir şeyler hep eksik kalacaktı. Fakat öğrencilerimiz Necmeddin Okyay'ın eserlerini yaparak, bu değerli üstadı çok daha yakından tanıma fırsatı buldu. Bu süreç öğrencilerimiz için de çok öğretici bir süreç oldu."

Etkinliğe, Necmeddin Okyay'ın yakın öğrencisi Prof. Dr. Uğur Derman, Çiçek Derman'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda izleyici katıldı.