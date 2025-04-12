Çuvaldaki DNA Zehra'nın katillerini ele verdi! 11 yıllık cinayet işte böyle çözüldü
Şanlıurfa'da, 11 yıl önce 6 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan, aralarında baba ve üvey annenin yanı sıra bazı akrabaların da bulunduğu 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4'ü tutuklandı.
Olay, 25 Ocak 2014'te Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akdilek kırsal Mahallesi'nde yaşanmıştı. Evlerinin avlusunda oyun oynayan 6 yaşındaki Zehra Topdağ, aniden ortadan kaybolmuştu. Çocuğu bulamayan yakınları durumu yetkililere bildirmiş, ekipler, küçük kızın cansız bedenini kaybolduktan 1 gün sonra evlerinin 10 metre ilerisinde amcasının evinin yakınında çuvala sarılı halde bulmuştu.
HER DELİL TİTİZLİKLE İNCELENDİ
Cinayet zanlısı ya da zanlılarını belirlemek için özel bir ekip kuruldu. Ekip, yıllarca zanlı ya da zanlıları bulmak için her türlü delili titizlikle inceledi. Ancak bir sonuca ulaşılamadı.
Aile, ATV 'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına da katılmış, ancak katil ya da katiller belirlenememişti. Programda, yenge Kadriye Topdağ'ın bir erkekle birlikte olduğu, Zehra'nın da bunu gördüğü ve öldürüldüğü iddiası gündeme gelmişti.
ÖZEL EKİP DOSYAYI TEKRAR AÇTI
Cinayetin üzerinden geçen 11 yıl içerisinde birçok kişinin sorgusu gerçekleştirildi. 15 gün önce gelen bir ihbar ve yeni delillere ulaşan özel ekip dosyayı tekrar açtı ve aralarında anne, baba, üvey anne, amcalar ile ağabeyin de olduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.
Aile üyelerinin her birinden DNA ve parmak izi örneği alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan üvey anne Ceylan Topdağ, amca İsmail Topdağ, yenge Kadriye Topdağ ve amcasının oğlu Hasan Topdağ tutuklanarak cezaevine gönderildi.