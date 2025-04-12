Çuvaldaki DNA Zehra'nın katillerini ele verdi! 11 yıllık cinayet işte böyle çözüldü

Giriş Tarihi: 12.04.2025 09:15

HER DELİL TİTİZLİKLE İNCELENDİ

Cinayet zanlısı ya da zanlılarını belirlemek için özel bir ekip kuruldu. Ekip, yıllarca zanlı ya da zanlıları bulmak için her türlü delili titizlikle inceledi. Ancak bir sonuca ulaşılamadı.

Aile, ATV 'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına da katılmış, ancak katil ya da katiller belirlenememişti. Programda, yenge Kadriye Topdağ'ın bir erkekle birlikte olduğu, Zehra'nın da bunu gördüğü ve öldürüldüğü iddiası gündeme gelmişti.