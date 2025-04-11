Şişli'de sır ölüm! İranlı bodyguard ağzı yüzü kanlar içinde bulundu

Giriş Tarihi: 11.04.2025 10:52

Şişli'de bir gece kulübünde bodyguyardlık yapan ve amatör futbolcu olduğu öğrenilen İran uyruklu 39 yaşındaki Seyedmojtaba Hashemi, yaşadığı dairenin mutfağında ölü bulundu. Kanlar içinde bulunan, vücudunda darp ve kesi izine rastlanmayan Hashemi'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir gece kulübünde bodyguardlık yapan ve amatör futbolcu olan Seyedmojtaba Hashemi, saat 03.00 sıralarında iş yerinden çıktı. Hashemi sokakta bulunan 6 katlı binanın birinci katındaki dairesine geldi. Öğle saatlerinde Hashemi'den haber alamayan iş arkadaşı Mohammadreza N. (30) Hashemi'nin evine gitti.