İkitelli'de kimya deposunda yangın! Peş peşe patlama sesleri
İstanbul İkitelli'de bulunan organize sanayi bölgesindeki bir kimya deposunda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, bölgede çok sayıda patlama meydana geldi. Deponun yakınında bulunan araçlar da alevler nedeniyle küle döndü.
Başakşehir'de çıkan yangında kimya deposundan alevler yükseldi. Ara ara patlamaların da yaşandığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Alev alev yanan depo havadan görüntülendi. Öte yandan deponun yakındaki otoparkta bulunan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi'nde bulunan kimya deposunda saat 11.50'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı.
Etrafı kaplayan yoğun duman kilometrelerce öteden görülürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depo adeta alev topuna döndü. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da yaşandığı depoya müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin yükseldiği depo havadan görüntülendi. Öte yandan deponun yakınındaki otoparkta bulunan araçlar yangından zarar görmemesi için çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin yangını söndürme çalışması havadan görüntülendi.
BİR YANDAN KURBANLIK DİĞER YANDAN ARAÇ KURTARMA ÇALIŞMASI KAMERADA
Yangının söndürülmeye çalışıldığı sırada bitişikteki hayvan barınağında bulunan kurbanlıklar da oradan uzaklaştırılmaya çalışıldı. Hem hayvan sahipleri hem de itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına dahil oldu.
Barınaktan çıkarılan kurbanlıklar güvenlik bir bölgeye götürüldü. Diğer yandan deponun yakınındaki otoparkta bulunan araçların zarar görmemesi için yoğun çaba sarf edildi. Sahiplerine ulaşılamayan araçlardan bazıları çekicilerle oradan kaldırılırken, bazıları ise itilerek uzaklaştırıldı. Bazı araçlar yanarken, kurbanlıklar ise telef oldu. Hem araç hem de kurbanlıkları kurtarma çalışmaları kameraya yansıdı.