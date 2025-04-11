Yaşam

İkitelli'de kimya deposunda yangın! Peş peşe patlama sesleri

İstanbul İkitelli'de bulunan organize sanayi bölgesindeki bir kimya deposunda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, bölgede çok sayıda patlama meydana geldi. Deponun yakınında bulunan araçlar da alevler nedeniyle küle döndü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İkitelli'de kimya deposunda yangın! Peş peşe patlama sesleri

Başakşehir'de çıkan yangında kimya deposundan alevler yükseldi. Ara ara patlamaların da yaşandığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Alev alev yanan depo havadan görüntülendi. Öte yandan deponun yakındaki otoparkta bulunan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

KİMYA DEPOSUNDA YANGIN | A HABER OLAY YERİNDE

Edinilen bilgiye göre Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi'nde bulunan kimya deposunda saat 11.50'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı.

Etrafı kaplayan yoğun duman kilometrelerce öteden görülürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depo adeta alev topuna döndü. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da yaşandığı depoya müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin yükseldiği depo havadan görüntülendi. Öte yandan deponun yakınındaki otoparkta bulunan araçlar yangından zarar görmemesi için çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Başakşehir'deki yangından görüntü (AA)Başakşehir'deki yangından görüntü (AA)

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin yangını söndürme çalışması havadan görüntülendi.

KİMYA DEPOSUNDAKİ A HABER DRONE KAMERASINDA


BİR YANDAN KURBANLIK DİĞER YANDAN ARAÇ KURTARMA ÇALIŞMASI KAMERADA
Yangının söndürülmeye çalışıldığı sırada bitişikteki hayvan barınağında bulunan kurbanlıklar da oradan uzaklaştırılmaya çalışıldı. Hem hayvan sahipleri hem de itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına dahil oldu.

Başakşehir'deki yangından araçları ve kurbanlıkları böyle kurtarmaya çalıştılar (AA)Başakşehir'deki yangından araçları ve kurbanlıkları böyle kurtarmaya çalıştılar (AA)

Barınaktan çıkarılan kurbanlıklar güvenlik bir bölgeye götürüldü. Diğer yandan deponun yakınındaki otoparkta bulunan araçların zarar görmemesi için yoğun çaba sarf edildi. Sahiplerine ulaşılamayan araçlardan bazıları çekicilerle oradan kaldırılırken, bazıları ise itilerek uzaklaştırıldı. Bazı araçlar yanarken, kurbanlıklar ise telef oldu. Hem araç hem de kurbanlıkları kurtarma çalışmaları kameraya yansıdı.

Başakşehir'deki yangından görüntü (AA)Başakşehir'deki yangından görüntü (AA)

"YOLDAN AŞAĞI ALEV AKMAYA BAŞLADI"
Zararının büyük olduğunu söyleyen Berkant Yalçın, "2 saat önce asitçinin orada bir yangın çıktı. Asitçi olduğunu bildiğimiz için bir iki aracı çıkardık. İçeride hiç binilmemiş iki iş makinemiz, 1 araç vardı. Onlar yandı. 15 milyona yakın malzememiz vardı. Onlar yandı. Adakçının 500- 600 hayvanı vardı, onlar telef oldu. Asitler patlayınca rampa aşağı olduğu için yoldan aşağı alev akmaya başladı. Her şey yandı. 20-30 tane hayvanı çıkardılar" dedi.

Başakşehir'deki yangından görüntü (AA)Başakşehir'deki yangından görüntü (AA)

"CANIMIZ MALIMIZ GİTTİ"
İlhan Topçu ise hayvanlarının telef olduğunu söyleyerek, "Biz sahadaydık. Telefon geldi. Geldik. Her şey bitmiş, gitmiş. 400 tane hayvan vardı. Çok azını kurtardık. Gerisi telef oldu, gitti. Canımız malımız gitti. Hiç kimseye Allah böyle bir şey yaşatmasın" diye konuştu.

Yangın nedeniyle yükselen dumanlar İstanbul'un birçok yerinden görüntülendi. (AA)Yangın nedeniyle yükselen dumanlar İstanbul'un birçok yerinden görüntülendi. (AA)

"KİMYASALLARIN YOĞUN OLDUĞU YANGIN ÇOK TEHLİKELİ SINIFA GİRER"
A Haber'de Ajans Bugün'de Haktan Uysal'ın konuğu olan İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Ogün Şimşek, yangınla ilgili yorumlarda bulundu. Şimşek, "Bu türlü sanayi bölgelerinde imalat sektöründe birçok kimyasal madde aynı anda depolanmış olabilir. Kimyasalların yoğun olarak kullanıldığı ve imalatta aktif şekilde kullanıldığı iş yerleri çok tehlikeli sınıfa girer. Buralarda mutlaka proaktif önlemler alınmalıdır. Bu tür bir yangın çıktıktan sonra bireysel çabalarla son derece güçtür. Buradaki malzemeler tutuştuğu anda yani açık alevle yanmaya başladığı anda birbirini tetikleyen zincirleme reaksiyonlarla devam eder ve kurumlardaki tedbirlerle söndürülmesi hayli zordur.

Alevlerin sıçradığı bazı araçlar küle döndü. (AA)Alevlerin sıçradığı bazı araçlar küle döndü. (AA)

Bu tür yangınlarda ilk olarak çevre güvenliğinin alınması gerekir. Alevlerin diğer noktalara sıçramasını engellemek gerekir. Kimyasal maddenin türüne göre bu tür yangınlarda genelde bölgeyi izole etmek mümkün olduğu kadar yanmamış maddeyi bölgenin dışına almak gerekir ve yanan malzeme bitene kadar beklemek gerekir. Aynı zamanda yanan malzemenin türüne göre söndürme yöntemi uygulanır. Kimyasal köpük yani havayı boğan malzemeler kullanılır." ifadelerini kullandı.

YANGIN DRON KAMERASINDA!

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