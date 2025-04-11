İkitelli'de kimya deposunda yangın! Peş peşe patlama sesleri

Başakşehir'deki yangından görüntü (AA)



"YOLDAN AŞAĞI ALEV AKMAYA BAŞLADI"

Zararının büyük olduğunu söyleyen Berkant Yalçın, "2 saat önce asitçinin orada bir yangın çıktı. Asitçi olduğunu bildiğimiz için bir iki aracı çıkardık. İçeride hiç binilmemiş iki iş makinemiz, 1 araç vardı. Onlar yandı. 15 milyona yakın malzememiz vardı. Onlar yandı. Adakçının 500- 600 hayvanı vardı, onlar telef oldu. Asitler patlayınca rampa aşağı olduğu için yoldan aşağı alev akmaya başladı. Her şey yandı. 20-30 tane hayvanı çıkardılar" dedi.

Başakşehir'deki yangından görüntü (AA)



"CANIMIZ MALIMIZ GİTTİ"

İlhan Topçu ise hayvanlarının telef olduğunu söyleyerek, "Biz sahadaydık. Telefon geldi. Geldik. Her şey bitmiş, gitmiş. 400 tane hayvan vardı. Çok azını kurtardık. Gerisi telef oldu, gitti. Canımız malımız gitti. Hiç kimseye Allah böyle bir şey yaşatmasın" diye konuştu.