11 Nisan 2025, Cuma
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Kimya deposunda yangın | A Haber olay yerinde! Uzman isimden uyarılar…
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya deposunda yangın çıktı. Alevlerin hızla depoyu sardığı yangın nedeniyle oluşan siyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. A Haber ekipleri olay yerinden son detayları anlatırken canlı yayınına bağlanan iş sağlığı ver güvenliği uzmanı Ogün Şimşek önemli uyarılarda bulundu.