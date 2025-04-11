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Kimya deposunda yangın | A Haber olay yerinde! Uzman isimden uyarılar…

Kimya deposunda yangın | A Haber olay yerinde! Uzman isimden uyarılar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 13:06
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya deposunda yangın çıktı. Alevlerin hızla depoyu sardığı yangın nedeniyle oluşan siyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. A Haber ekipleri olay yerinden son detayları anlatırken canlı yayınına bağlanan iş sağlığı ver güvenliği uzmanı Ogün Şimşek önemli uyarılarda bulundu.
Kimya deposunda yangın | A Haber olay yerinde! Uzman isimden uyarılar…
Kimya deposunda yangın | A Haber olay yerinde
Kimya deposunda yangın | A Haber olay yerinde
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