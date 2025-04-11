Cezaevi firarisi dahil birçok suçtan aranan 8 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 8 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 11.04.2025 13:45

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 04-11 Nisan 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan M.A.A., zimmet suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan D.S., vergi usul kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 9 ay cezası bulunan V.A., uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay cezası bulunan O.S., silahla tehdit suçundan 1 yıl 3 ay cezası bulunan H.G., kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 1 yıl cezası bulunan O.A., trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 4 ay 15 gün cezası bulunan O.K. ve basit yaralama suçundan 3 ay hapis cezası bulunan S.H. yakalandı.

Yakalanan 8 şüpheli, haklarında yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer 7 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilerce serbest bırakıldı.