Yozgat'ta 26 bin 400 makaron ele geçirildi

Yozgat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 26 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 13:50

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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Sorgun ilçesinde kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi aldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 19 bin 800'ü dolu 26 bin 400 makaron, 2 kilogram nargile kömürü ve 1 makaron sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.