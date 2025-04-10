Skuter ile park halindeki otomobile çarptı o anlar kamerada
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği skuter, park halindeki otomobile çarptı. Kazanın şokuyla kalkıp kaçmaya çalışan sürücü, geri dönüp skuterine binerek bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 7 Nisan'da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen skuter, park halindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulup havada taklalar atan sürücü, kazanın şokuyla ayağa kalkıp panikle koşmaya başladı. Birkaç adım attıktan sonra geri dönen sürücü, yerdeki skuterini kaldırıp, binerek bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.