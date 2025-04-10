Akseki'nin yükseklerinde kar 20 santimi buldu

Antalya Akseki ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santime kadar ulaştı.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:26

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Akseki'de son dönemde soğuyan havayla birlikte etkisini gösteren kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Akseki- Seydişehir arasındaki 1825 rakımlı Alacabel geçidinde ise dün gece kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri gece boyunca yolun ulaşıma kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdü. Sabah saatlerinde ise kar yağışının yerini güneşli havaya bıraktığı yolda ulaşım akışında herhangi bir aksaklık yaşanmadı.