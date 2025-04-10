İzmir'deki suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Buca, Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde, polisin, suç örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 14:35

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İl Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak', 'Silahlı tehdit', 'Nitelikli yağma', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarını işledikleri gerekçesiyle U.G.'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik 7 Nisan'da operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Buca, Torbalı ve Seferihisar'da belirlenen 11 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda U.G.'nin de aralarında olduğu 12 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 2 tabanca, 2 şarjör, 23 sentetik hap, 116 mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 203 bin 800 lira ele geçirildi.

Polisteki işlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden suç örgütü lideri U.G.'nin de aralarında olduğu 5'i tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.