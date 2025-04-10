BUDO'da bugünkü 4 sefer iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi iptal edildi.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 14:16

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Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, bugün 16.00 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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