Hakkari'de otobüs ile yakıt tankeri çarpıştı: 8 yaralı
Hakkari-Van kara yolunun Sarıtaş köyü yakınlarında bir otobüs ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve diğer ekipler sevk edildi. İşte detaylar...
Hakkari'de otobüs ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Hakkari-Van kara yolunun Sarıtaş köyü yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 SD 0721 plakalı otobüs ile 65 ABA 951 plakalı yakıt tankeri çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, Karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 8 kişi, ambulanslarla Hakkari'nin Yüksekova ve Van'ın Başkale ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Jandarmanın önlem aldığı yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.