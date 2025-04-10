Antalya'da dolu yağışı günlük hayatı aksattı

Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli dolu yağışı, kent merkezinde günlük hayatı aksattı. Dolu taneleri park halinde duran araçların üzerine düşerken, kaldırımlar ve yollar kısa sürede beyaza büründü.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:54

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Antalya'da dün öğleden sonra başlayan sağanak, akşam saatlerinde doluya dönüştü. Kent merkezinde etkili olan ani dolu yağışı, özellikle Muratpaşa ilçesinde bulunan Konuksever, Kepez ilçesinde bulunan Kültür Mahallesinde etkili oldu.

Dolu yağışı kapalı otopark girişlerinde yer alan paspas zeminlerde belirgin birikintilere yol açtı. Vatandaşlar, aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanırken, park halindeki otomobillerin üzerine düşen dolu taneleri kameralara yansıdı. Meteorolojiye 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne göre önümüzdeki günlerde yağışlı havaların son bulması bekleniyor.

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