Fethiye'de tekneler alev alev! Ekipler sevk edildi

Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:29

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanan 3 tekneye, karadan ve denizden müdahale ediliyor.

Fethiye'deki yangından görüntü (AA)

Karagözler Mahallesi'nde kıyıda bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürene teknenin yanındaki diğer 2 tekneye daha sıçradı.