Yaşam

Fethiye'de tekneler alev alev! Ekipler sevk edildi

Fethiye'de kıyıda bağlı bulunan bir teknede çıkan yangın, iki tekneye daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Fethiye'de tekneler alev alev! Ekipler sevk edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanan 3 tekneye, karadan ve denizden müdahale ediliyor.

Fethiye'deki yangından görüntü (AA)Fethiye'deki yangından görüntü (AA)

Karagözler Mahallesi'nde kıyıda bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürene teknenin yanındaki diğer 2 tekneye daha sıçradı.

Fethiye'deki yangından görüntü (AA)Fethiye'deki yangından görüntü (AA)

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etmeye başladı.

Fethiye'deki yangından görüntü (AA)Fethiye'deki yangından görüntü (AA)

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fethiye'deki yangından görüntü (AA)Fethiye'deki yangından görüntü (AA)

Fethiye'deki yangından görüntü (AA)Fethiye'deki yangından görüntü (AA)