Fethiye'de tekneler alev alev! Ekipler sevk edildi
Fethiye'de kıyıda bağlı bulunan bir teknede çıkan yangın, iki tekneye daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanan 3 tekneye, karadan ve denizden müdahale ediliyor.
Karagözler Mahallesi'nde kıyıda bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürene teknenin yanındaki diğer 2 tekneye daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etmeye başladı.