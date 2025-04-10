2025 hac kafile ve uçuş bilgileri açıklandı

2025 yılında hacca gidecek adayların kafile ve uçuş bilgileri erişime açıldı. Adaylar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın www.hac.gov.tr adresinden bilgilerini sorgulayabilecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:13

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Bu yıl hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri erişime açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.

Hacı adayları, kafile ve uçuş bilgilerini "www.hac.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

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