Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Bursa’da tartıştığı, madde bağımlısı arkadaşı Bayram Apaydın'ı (35) 13 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren Berk Üstün (34) hakkında 'Kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Arkadaşını, kendisine satmak istediği uyuşturucuyu almak istemeyince, aralarında çıkan kavga sonrası istemeyerek öldürdüğünü söyleyen Üstün’ün, yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 13:09

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Olay, 12 Temmuz 2024'te saat 18.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Apaydın, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Berk Üstün ile Emniyet Caddesi üzerinde karşılaştı. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Üstün, bıçakla Apaydın'ı 13 farklı yerinden bıçaklayıp, boğazını kesti.

Bayram Apaydın, yakında bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek için koşmaya başladı. O anları güvenlik kamerasına yansıyan Apaydın, bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayram Apaydın ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Apaydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Apaydın'ın, toplam 36 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisler, kısa sürede ismini belirlediği 16 suçtan kaydı bulunan Berk Üstün'ü gizlendiği evinde gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen Üstün'ün emniyetteki ifadesinde uyuşturucu tedavisi gördüğünü belirterek, "Gözüme takılan lens beni takip ediyordu. Bunu aileme söyledim. Doktorlar şizofreni başlangıcı tanısı koydular. Olay günü buluştuğumuz Bayram, bana uyuşturucu satmak istedi. Kabul etmeyince aramızda çıkan kavgada Bayram'ın elinde bulunan bıçağı alıp ona salladım" dediği öğrenildi.

Tutuklanıp cezaevine gönderilen ve savcılık sorgusunda, aralarında çıkan kavga sonrası istemeyerek öldürdüğünü söyleyen Berk Üstün hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Üstün'ün, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.