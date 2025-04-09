Van Erçiş'te 3 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde gümrük kaçağı 3 bin 940 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:48

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, dün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede durdurulan bir minibüsün gizli bölmelerinde yapılan aramada 3 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.