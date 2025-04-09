Eyüpsultan'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza

Eyüpsultan'da ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsüne, 3 bin 160 lira ceza uygulandı.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:04

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Eyüpsultan'da TEM Otoyolu'nda bir otomobil sürücüsünün ambulansa yol vermeyerek ilerlediğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Aracının plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü B.İ. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen B.İ'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürekli sol şerit ihlali" ve "geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermemek" maddelerinden 3 bin 160 lira cezai işlem uygulandı.

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