Samsun'da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. 100. Yıl Bulvarı’nda şehir içi minibüs ile iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlar, Samsun Eğitim ve Araştırma ile Gazi Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 15:17

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Samsun'un Canik ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 55 D 0557 plakalı şehir içi halk minibüsü ile 55 AIB 375 plakalı otomobil ve 60 AU 254 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma ile Gazi Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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