Mayın ihbarı ekipleri alarma geçirdi! İmha edildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, vatandaşın fark ettiği ve sonrasında mayından temizlenen alanda bir mayın bulundu. Mayın ihbarı üzerine bölgede İlçe Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliği ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Mayın kontrollü şekilde patlatıldı.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 01:38

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, daha önce temizlenen mayınlı alanda bulunan mayın, imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'nde vatandaşın dikkati sayesinde daha önce temizlenen mayınlı alanda mayın bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

PATLATILARAK İMHA EDİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliği ekiplerince güvenlik önlemi alındıktan sonra uzman ekip tarafından mayın kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

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